Brabantsedag: ’Intensiteit, creativiteit, passie!’

Over de Brabantsedag uit ze zich louter in superlatieven. Maar wat haar als fotografe misschien nog wel meer intrigeert zijn de uren ervoor. Als het dorp langzaam toewerkt naar de climax in de middag. Carin van der Donk was gisterochtend al om 7 uur in Heeze. ,,De enige die ik tegenkwam, waren wagenbouwers die de hele nacht hadden doorgewerkt. Een uurtje later zie je de eerste vader op de fiets, met een geschminkt kind achterop. Weer even later worden de eerste stoeltjes aan de route klaargezet. Het is een beetje als een rituele dans, prachtig hoe het dorp ontwaakt."