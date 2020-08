Brabantsedag Thuisquiz verzacht het gemis van parade

De avondvullende spelshow, die via een livestream werd uitgezonden vanuit de studio van Thuisvoordebuis in Maarheeze, was in bijna tweehonderd huiskamers te zien. Via allerlei digitale schermen namen 165 teams van maximaal zes personen deel aan de quiz. Ze streden onder meer om VIP-kaarten voor de Brabantsedag in 2021.

Toch een beetje vreemd

Ook vanuit Frankrijk werd er ingelogd. ,,We kregen een paar dagen geleden een telefoontje of dat mogelijk was’’, zegt quizmaster Pim Donkers, alias Pimmy Darkness. Samen met medepresentatoren Mark Damen en Frank van Lierop was hij een van de weinigen die zich het afgelopen weekend in een Brabantsedag-kostuum hees.

De quiz werd op zaterdagavond gehouden, het moment waarop traditiegetrouw het openingsfeest van de Brabantsedag plaatsvindt. ,,Het blijft toch een beetje vreemd om vanavond hier in Maarheeze te staan’’, zegt Damen. ,,Onder meer door berichten op Facebook word ik dit weekend continue herinnerd aan de parade die zondag door Heeze zou trekken.’’

Verrassende vragen

Ondersteund door nostalgische beelden, de nodige relikwieën en filmpjes met coryfeeën van de Brabantsedag kregen de deelnemers bijna vijftig vragen voorgeschoteld. ,,De quiz laat zien hoe de Brabantsedag in de loop der jaren is gegroeid. Zeker voor de jongere deelnemers zitten er verrassende vragen bij’’, weet Damen.

Voor Thuisvoordebuis is het houden van thuisquizzen inmiddels routine geworden. Donkers: ,,Vanaf het moment dat de coronamaatregelen een paar maanden geleden werden versoepeld was de belangstelling even wat minder groot, maar inmiddels nemen de aanvragen weer flink toe. We merken onder meer dat steeds meer bedrijven tot de conclusie komen dat er de komende maanden nauwelijks activiteiten kunnen plaatsvinden. In plaats van een kerstborrel of open dag houden ze dit jaar een thuisquiz.’’

Heel goed alternatief

Voordat Donkers zich tot de thuisquizzers richtte, warmde DJ Gio het publiek op met verzoeknummers. De teams konden ook filmpjes insturen, zodat hun quizomgeving via de livestream te zien was.

Voor de wagenbouwers van vriendenkring Haisjô had dat een camping moeten zijn. ,,Wij hadden het plan om dit weekend een eigen camping in te richten, maar twee weken geleden hebben we daar vanwege de nieuwe coronamaatregelen vanaf gezien. Wel hebben we zondag voor onze leden een activiteitentocht gehouden. Het is natuurlijk niet het echte werk, maar wel een heel goed alternatief’’, zegt Léon van Aubel. De Heezenaar nam met wagenbouwers van verschillende bouwgroepen deel aan de quiz. ,,Het heeft het niet doorgaan van de parade een beetje verzacht en voor een stukje saamhorigheid gezorgd.’’

De quiz werd gewonnen door het team VKVG. Vriendenkring Ge Wit 't Oit Noit Nie behaalde het hoogste aantal gemiddelde punten en is de winnende bouwgroep. De opbrengst van de quiz komt ten goede aan de wagenbouwers.