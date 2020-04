Brabantsedag-verdriet in Heeze, maar ook berusting

,,We zagen het natuurlijk al wel een beetje aankomen”, zegt Brabantsedag-voorzitter Boukje van Ettro. Er is begrip voor het besluit. Dat merkt ze ook uit de vele reacties die nu binnenkomen bij de organisatie van de jaarlijkse theaterparade in Heeze. ,,Natuurlijk, er is verdriet want dit betekent wat voor het dorp hoor. Maar we willen niet in de slachtofferrol schieten. We gaan er nu goed over nadenken hoe we het volgend jaar gaan doen. Financieel kunnen we het aan. We zijn heel voorzichtig geweest met het al aangaan van verplichtingen. En al het voorwerk is niet voor niks geweest, want het thema en de plannen schuiven gewoon door naar volgend jaar”.