Brabantsedagvirus in Heeze laat zich niet zomaar bedwingen

HEEZE - Heeze had zich eigenlijk al neergelegd bij een Brabantsedagloze zomer. Het is balen, maar wel begrijpelijk, is de beste samenvatting van de stemming. Maar ondertussen begint het links en rechts al wel te borrelen. Want het Brabantsedagvirus laat zich zomaar niet doven.

Bijvoorbeeld bij Maarten van der Velden. Sinds zijn 3e al betrokken bij de theaterparade van de Brabantsedag en dat betekent dus 26 zomers op rij vooral daar mee bezig zijn. En zo is het bij duizenden anderen. Er zijn alleen al zo'n 2000 wagenbouwers actief in 16 groepen. Die van Van der Velden is de Vriendenkring De Rijten. Hij ontwerpt er ook de wagen. ,,Natuurlijk als er corona is in je naaste omgeving staat je hoofd wel ergens anders naar. Maar ik merk ook links en rechts in de app-groepen dat mensen al met alternatieve ideetjes bezig zijn. Je wil toch iets doen met die creativiteit he”.

Waar dat toe gaat leiden is nog lang niet duidelijk. Het is nog veel te vroeg om er wat dan ook over te zeggen: ,,Maar het moet in ieder geval passen binnen de corona-maatregelen natuurlijk".

Het wordt een onwerkelijke zomer

Quote Ik denk dat we ons het gemis nog niet helemaal realiseren Boukje van Ettro, Brabantsedag Hoe dan ook: het zal een onwerkelijke zomer worden. Dat geldt in heel Nederland maar misschien wel extra in Heeze. Brabantsedagvoorzitter Boukje van Ettro: ,,Geen wagenbouwerstenten, geen gekleurde shirtjes van wagenbouwersgroepen in het straatbeeld, niet die opbouwende spanning, niet die saamhorigheid die zich bij ons al 63 jaar op rij manifesteert. Ik denk dat we ons het gemis nog niet helemaal realiseren".

Toch worden er ook voordelen gezien. Zo zegt voorzitter Shari Pelkmans van vriendenkring Snoeijen dat het voor veel mensen fijn is om zich juist nu op hun familie te kunnen richten. ,,Maar ja, er valt natuurlijk wel een soort dagbesteding weg. En we hebben dat Brabantsedagvirus. Dus het zou best kunnen dat er toch binnen de mogelijkheden nog naar alternatieven gezocht gaat worden".

Dat moet Arjen Snoeijen sowieso doen. Deze telg uit een wagenbouwersfamilie heeft een evenementen organisatie en verhuurbedrijf (WeCreate). De Brabantsedag is een van zijn grootste klanten. ,,We doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. Zo zijn we nu bezig met picknick-arrangementen op locatie. Kleinschalig, bijvoorbeeld voor moederdag of een verjaardag. Het is een heftige tijd, maar ook een met uitdagingen".

Hopen op een vaccin

Het opschuiven van de theaterparade ‘Met Verve’ naar volgend jaar biedt ook mogelijkheden om na te denken over de vorm van het evenement dat jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers naar Heeze trekt. Burgemeester Paul Verhoeven: ,,We hebben het daar al even over gehad. Je zou het parcours langer kunnen maken. Maar ja, dat vergt wel heel veel van de acteurs. Ik kan je vertellen dat die nu, na 2,5 uur ook al behoorlijk uitgeblust zijn. Het beste zou zijn als er tegen die tijd een vaccin is.”