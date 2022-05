Brand in kantoor van bedrijf op industrieterrein in Budel

Met video Auto belandt onderstebo­ven door frontale botsing in Soerendonk

SOERENDONK - Twee auto's zijn zondagochtend rond 10.40 uur met de neuzen op elkaar gebotst op de Molenheide in Soerendonk. De inzittenden, waaronder een baby in een Maxi-Cosi, zijn nagekeken in een ambulance.

