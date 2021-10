Brand in Kempenhaeghe in Sterksel, bewoonster naar het ziekenhuis

In het mi­ni-museum van Leo Lingers is van alles over Heeze te vinden

20 september HEEZE - Wie onderzoek doet naar de geschiedenis van Heeze, kan haast niet beter beginnen dan met een bezoek aan Leo Lingers. De Heezenaar verzamelde de afgelopen decennia honderden ansichtkaarten, foto’s, boeken, artikelen en bidprintjes over- en uit zijn geboortedorp. ,,En dan met name over het Strabrechtpleintje, daar ben ik geboren, dat is voor mij helemaal een speciale plek.”