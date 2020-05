Brand in landbouwvoertuig na klapband in Maarheeze

Mondkapjes als mo­de-item; ‘Je kunt er beter het beste van maken’

12 mei EINDHOVEN - Mondkapjes zijn dadelijk verplicht in het openbaar vervoer en wie weet waar straks nog meer. Makers van modieus ‘corona-katoen’ draaien overuren want de vraag is groot. Van particulieren maar ook van restaurants en winkelketens: het mondkapjes als mode-item en als nieuw onderdeel van de bedrijfskleding. ,,Je kunt er beter het beste van maken.”