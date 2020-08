Brand in Leenderbos: ‘Geef hulpverleners de ruimte’

Het gaat om een stuk bos van 40 bij 50 meter dat in brand staat. De brandweer is met vier blusvoertuigen en een watertankwagen ter plaatse. De brandweer roept op om uit de rook te blijven en hulpverleners de ruimte te geven.

De brand in het Leenderbos is volgens de brandweer gemeld door oplettende automobilisten op de A2.

Brand in Bakel

Zondagmiddag woedde er al een bosbrand aan de Aarlesche Visvijver in Bakel. De brandweer kwam met vier blusvoertuigen en twee watertankwagens ter plaatse en had de brand snel onder controle. Of de extreme hitte de directe oorzaak van de brand in Bakel is, is niet bekend.