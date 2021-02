Brand op dak van timmerfabriek in Maarheeze, schade lijkt mee te vallen

Verwaar­loos­de langgevel­boer­de­rij Hoender­straat Budel wordt in ere hersteld

12 februari BUDEL - De boerderij aan de Hoenderstraat 7 in Budel wordt volledig in oude staat opgeknapt. In het stalgedeelte komen twee recreatiewoningen. De gemeenteraad is enthousiast over het behoud van het historische pand en stemde unaniem in met de bestemmingsplanwijziging.