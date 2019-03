Brandweer controleert auto na ongeluk op A2 bij Maarheeze

Leende laat zich informeren over coöperatie­ve boerderij

9:16 LEENDE - Voorlopig is nog onduidelijk of er voldoende animo is voor het oprichten van een kleinschalige coöperatieve herenboerderij in Leende. Een zaal geïnteresseerde vragenstellers luisterde deze week wel geboeid naar een lezing over het onderwerp van GezondDorp Leende.