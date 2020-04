Brandweer heeft kleine bosbrand in Budel snel onder controle

Update + Video Schuur­brand in Bu­del-Schoot onder controle: vuur niet overgesla­gen naar woningen, wel rookschade

18 april BUDEL-SCHOOT - De brandweer is vrijdagavond druk bezig met het blussen van een uitslaande brand in Budel-Schoot. Aan de Grootschoterweg was een schuur in brand gevlogen. Het leek erop dat het vuur daarna over was geslagen naar een van de naastgelegen woningen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Rond 21.50 uur kon het sein brand meester gegeven worden.