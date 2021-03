BRAVO!College in Budel wil doorgroeien

Vist gemeente naar bankgege­vens? Account Nuenen gehackt en misbruikt voor duizenden nepmails

25 februari NUENEN - Het is hackers gelukt om een mailaccount van de gemeente Nuenen over te nemen. Zo konden onlangs enkele duizenden nep e-mails worden verstuurd. De hackers waren uit op inlog- of bankgegevens. Of ze die ook hebben gekregen is niet duidelijk.