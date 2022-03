Budel en Maarheeze blij met sluiting azc in 2024: ‘Ons dorp is straks weer gewoon ons dorp’

ANALYSE Hee­ze-Leen­de moet vol aan bak met centrum en woningbouw; strijd tegen sluipver­keer duurt voort

HEEZE-LEENDE - Vier jaar hebben Lokaal Heeze-Leende, CDA en D66 het voor het zeggen gehad in Heeze-Leende. In de eerste drie jaar was ook de PvdA onderdeel van de coalitie, maar de fractie besloot uit onvrede over de behaalde resultaten voortijdig af te haken. Wat ging goed en wat ging fout in de afgelopen vier jaar?

28 februari