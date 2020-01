Budel heeft eindelijk een nieuw jongerencentrum

KAART La Cubanita, Mojo en ve­gan-restau­rants: zo groeide het horecaland­schap in jouw regio

9:00 In acht jaar tijd zijn er in Nederland bijna 6.000 eet- en drinkgelegenheden bijgekomen. Vergeleken met 2012 steeg het aantal zaken met zestien procent tot ruim 42.000. Vooral koffietentjes, gezonde to-go zaken met sushi of salades en afhaal- en bezorgrestaurants schoten uit de grond. Bekijk hier hoe het horecalandschap in jouw regio groeide.