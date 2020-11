Budel is het beu: burgerwacht na groeiende overlast asielzoekers

Overlast asielzoe­kers in Maarheeze wordt aangepakt met boa's: ‘Ik zie ze ook in de Jumbo’

24 oktober MAARHEEZE - Of ze weleens bang is door de overlast van asielzoekers in Maarheeze? ,,Oh nee hoor”, antwoordt een vrouw als ze met haar boodschappen terug naar huis loopt. Ze is 84 jaar en gaat bijna dagelijks winkelen in het centrum van Maarheeze. ,,Ik denk altijd maar zo, die hebben ook allemaal een moeder.”