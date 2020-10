Budel moet bakermat worden voor circulair gebruik van metalen en duurzame energie

Van de buitenkant is haast niet te zien dat er aan de binnenkant wordt gewerkt aan revolutionaire technieken voor circulair gebruik van metalen en energie. Toch is dat precies wat er in het Future Energy Lab op het Airpark in Budel moet gaan gebeuren, als het aan hoogleraar Philip de Goey ligt. De hoogleraar Verbrandingstechnologie aan de TU/e is samen met Jan Vlassak bedenker en oprichter van Metalot en wil met het lab nieuwe technieken versneld naar de markt brengen.