‘Budel-Schoot heeft dit bouwplan echt nodig’

Zorg om vrachtver­keer naar haven Dorplein

13:16 CRANENDONCK - De gemeenteraad lijkt dinsdag in te stemmen met de bouw van drie extra op- en overslagloodsen op het terrein van de Multimodale Terminal aan de Havenweg 3a in Budel-Dorplein. Commissieleden zijn wel bezorgd over de toename van het vrachtverkeer.