Budel-Schoots bouwplan ‘Kern Schoot’ is bijna rond

De hoek Grootschoterweg - Pater Ulingsstraat is veel dorpsbewoners al jaren een doorn in het oog. Het plan Kern Schoot – zoals het bouwplan genoemd wordt – moet niet alleen zorgen voor een ingrijpende metamorfose, maar ook nieuwe mogelijkheden creëren voor ouderen en jongeren om langer in Schoot te kunnen blijven wonen.

Op woensdag 11 december houdt Dorpsplatform Budel-Schoot een bijeenkomst over de laatste stand van zaken met betrekking tot het plan Kern Schoot. Ook kunnen inwoners hun licht over de plannen laten schijnen. De informatieavond vindt plaats in samenwerking met de gemeente Cranendonck, Wocom en de projectontwikkelaars. ,,Op deze avond praten we de mensen bij over onze plannen”, vertelt Jos Vos van Vos Projectontwikkeling en Vos Bouwbedrijf uit Weert. Samen met projectontwikkelaar Vlassak wil hij op de locatie van de oude kleuterschool en de groentewinkel achttien nieuwe koop- en huurwoningen realiseren, waaronder tien appartementen.

Vos: ,,We richten ons op levensloopbestendige woningen en woningen en appartementen in de sociale huur en middenhuur.” De appartementen moeten verrijzen op de hoek Grootschoterweg - Pater Ulingsstraat. Vos: ,,Dat zorgt voor een flinke kwaliteitsverbetering van die plek.” Het aangezicht van de naastgelegen oude kleuterschool blijft hetzelfde doordat het gedeelte aan de Pater Ulingsstraat overeind blijft staan. Vos betracht nog enige voorzichtigheid: ,,Het is nog niet voor honderd procent rond.”

Groene doorgang

Wocom is voornemens om op het oude Rabobankterrein aan de Grootschoterweg vier gelijkvloerse woningen te bouwen. De plannen hiervoor zijn eveneens nog in ontwikkeling. Het dorpsplatform juicht de initiatieven toe. Secretaris Elle van Leeuwen: ,,Er moet dringend iets gebeuren met deze locatie. De plannen zijn weliswaar nog in ontwikkeling, maar zo ver als we nu zijn, zijn we nog nooit geweest.”

Het platform is onder meer blij met de groene doorgang die wordt gerealiseerd. Ook voor de school is het een nieuwe impuls, verwacht Van Leeuwen: ,,Verder is er vanuit Budel-Schoot veel vraag naar allerlei soorten woningen.” Het Cranendonckse college heeft onlangs besloten om het plan Kern Schoot verder uit te werken en te onderzoeken of het haalbaar is. Behalve het college moet ook de raad nog akkoord gaan met de plannen, omdat hiervoor een wijziging nodig is van het huidige bestemmingsplan.