Budelnaar hield hennepkwekerij met 390 planten achter gebarricadeerde deur verborgen voor zijn vrouw

Politie Maarheeze filmt bij een drugsarres­ta­tie, maar wist de beelden. Waarom, is nu de grote vraag

11 augustus DEN BOSCH – Een op zich simpel ogend drugszaakje is woensdagmiddag door de Bossche rechtbank uitgesteld. Agenten moeten eerst worden bevraagd over de manier waarop ze twee Amsterdammers in Maarheeze in hun kraag pakten.