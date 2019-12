Budels cabaretduo ‘smaakt naar meer’ met uitverkochte zalen

Jansen en Compen, alias JanseDeComp, voelden zich zichtbaar op hun gemak in de knusse theater- en filmzaal. Niet vreemd, want het duo is een plek in de spotlights wel gewend. Beiden beschikken namelijk over een flinke dosis theater- en toneelervaring. Compen is vooral gekend als lid van het feestduo Lawineboys, terwijl Jansen tot de top van het tonpratersgilde behoort.

Uit comfortzone

Samenwerking smaakt naar meer

De samenwerking smaakt naar meer, laat het duo weten. Addie Compen: "Er liggen al aanvragen voor voorstellingen in andere theaters, maar we hebben nog niets toegezegd. We gaan eerst deze reeks voorstellingen afmaken en kijken dan hoe het ons is bevallen. En volgend jaar doen we zeker weer iets nieuws."

De voorstelling 'Ruik er eens aan' is nog op maandag 30 december en vrijdag 3 januari te zien in Cinema Walburg in Hamont. Alle shows zijn uitverkocht.