Budels hobbymuseum vol verhalen die niet vergeten mogen worden, wil graag uitbreiden

Is het een volwaardig museum, of een uit de hand gelopen passie? Die vraag lijkt bij de gemeente Cranendonck voor wat hoofdbrekens te zorgen. Een jaar geleden klopte Thijs en Loek Bakermans bij de gemeente aan met de vraag of ze een stuk garage mochten aanbouwen voor het uitstallen van hun collectie rekwisieten uit de Tweede Wereldoorlog. Allemaal leuk en wel, dacht de gemeente, maar voor het predicaat 'museum’ is een bestemmingsplanwijziging nodig. Een jaar later zijn ze er nog steeds niet uit.