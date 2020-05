Budels verpleeghuis verloor op twee afdelingen helft van de bewoners: rouwauto's af en aan

Makelaar Eindhoven/Helmond: nauwelijks effect corona op woning­markt april

7 mei EINDHOVEN - In april zijn 5 procent minder woningen verkocht in de regio Eindhoven en Helmond. De vraag is of dat aan het coronavirus ligt of aan de krapte op de woningmarkt. De prijzen in Eindhoven stegen nog wel met 5 procent ten opzichte van vorig jaar, maar Helmond noteerde een lichte daling, met 2 procent.