Budelse brandweer blaast 90 kaarsjes uit

BUDEL - De vrijwillige brandweer in Budel bestaat 90 jaar. In al die jaren is het korps duizenden keren uitgerukt. Daarbij werden ook de inwoners van de Belgische buurgemeente Hamont-Achel niet vergeten.

De gemeente Budel richtte op 10 april 1930 een eigen brandweerkorps op. Negentig jaar later telt het vrijwilligerskorps zestien brandweermannen en valt de post onder de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Samen met hun oud-collega’s Eddy van Veldhoven en Tiny Tijsen zijn John Vlassak, Ton van Cranenbroek en Paul Davids goed voor ruim 150 jaar brandweerervaring. Tijsen springt er uit met 37 dienstjaren: ,,Toen de kazerne nog in de Molenstraat stond, ben ik letterlijk van de straat geplukt en in een brandweerauto gezet. Dat is tegenwoordig onbestaanbaar.” Grote indruk op hem maakte de brand die in 1979 het gemeentehuis van Budel gedeeltelijk in de as legde. Als beginneling maakte hij de brand van zeer nabij mee.

Nazorg belangrijk aspect

Nazorg van dergelijke gebeurtenissen is een belangrijk aspect van het brandweerwerk. Postcommandant John Vlassak: ,,Dit is een van de weinige activiteiten die zelfs in coronatijd doorgang blijven vinden in de kazerne. Het is heel belangrijk dat we na een uitruk met impact het gesprek met elkaar aan kunnen gaan.”

Quote We zijn op zoek naar echte teamspe­lers, naar mensen die onder grote druk kunnen werken Paul Davids

Al sinds jaar en dag biedt de post hulp en ondersteuning in de Belgische buurgemeente Hamont-Achel. Niet vreemd, want het centrum van Hamont ligt op een paar kilometer van de in 2000 in gebruik genomen brandweerkazerne aan de Grensweg. Van Veldhoven: ,,Vaak opereren we daardoor als een soort first responder voor de eerste inzet in Hamont. Als de Belgische collega’s arriveren bekijken we samen hoe de klus verder geklaard wordt.”

Tractorsluizen

Als het aan de Budelnaren ligt worden de door de gemeente Hamont-Achel aangebrachte tractorsluizen bij diverse grenswegen snel weer weggehaald. Vlassak: ,,Vroeg of laat lopen we daardoor tegen problemen aan. Bijvoorbeeld als het onduidelijk is wat de exacte locatie van een melding is.”

Het brandweerwerk is in de loop der jaren flink veranderd. Van Veldhoven: ,,Vroeger bleven mensen keurig achter een afzetlint staan, maar als je nu niet uitkijkt dan lopen ze mee naar binnen.”

Om de bezetting van de post uit te breiden naar achttien vrijwilligers haakt de Budelse brandweer aan bij de regionale wervingscampagne Jouwbrandweer.nl. Paul Davids: ,,We zijn op zoek naar echte teamspelers, naar mensen die onder grote druk kunnen werken.” Ton van Cranenbroek vult aan: ,,Daarnaast moet het ook een beetje een roeping zijn.”