Budelse Comedie 50 jaar : ‘We willen het publiek een leuke avond voorschotelen’

De vereniging wil haar naam ook in coronatijd eer aan doen. Voorzitter Math Roost: ,,We willen het publiek een leuke avond voorschotelen, een avond waarop ze weer eens flink kunnen lachen. Ook onze spelers beleven daar veel lol aan.”

Sinds 1971

De Budelnaar is 44 jaar lid van de toneelclub. Al die jaren bekleedt hij de functie van secretaris. Daarnaast hanteert hij al veertig jaar de voorzittershamer bij de vereniging, die in 1971 ontstond vanuit het jongerenwerk (KWJ). De vereniging heette toen nog Kosmos. In 1977 werd de naam De Budelse Comedie geïntroduceerd.

Dit was ook het jaar waarin regisseur Piet Fransen toetrad tot het gezelschap. Fransen is van vele markten thuis. Hij was en is onder meer penningmeester, grimeur, speler en decorbouwer. ,,En toen de regisseur er in 2012 mee ophield, ben ik hem opgevolgd”, vertelt Fransen.

Tientallen personages

Marlies van Moorsel vertolkte eveneens vele rollen, maar dan vooral op het toneel. In 48 jaar tijd is ze in de huid van vele tientallen personages gekropen. Via een oproep voor nieuwe leden kwam ze in 1973 terecht bij De Budelse Comedie.

Het duurde even voordat de boel goed op gang kwam. Van Moorsel: ,,Er was geen structuur en de vereniging had geen geld in kas. Het duurde ook een paar jaar voordat de eerste voorstelling werd gespeeld. Toch is het later allemaal goed gekomen.”

Openluchtspektakel

Goede herinneringen bewaart het drietal onder meer aan de jeugdafdeling, die in de jaren 90 een vijftal stukken opvoerde. En het openluchtspektakel Cranendonck het ware verhaal, waarin de Budelse toneelclub samenwerkte met andere Cranendonckse toneelverenigingen. Het liefst zou Roost ook om de 2 jaar een wagenspel opvoeren. ,,Maar daarvoor is de vereniging helaas te klein”, aldus Roost. Met het oog op de toekomst heeft de toneelclub vooral behoefte aan meer mannen en jongeren.

Corona heeft ook een behoorlijke impact gehad op de voorbereiding van het jubileumstuk. Fransen: ,,Voor de zomervakantie hebben we een beetje op afstand geoefend. Met de echte spelrepetities zijn we na de vakantieperiode gestart.” Van Moorsel: ,,Wel was het heel fijn dat we weer samen bezig konden zijn.”

Jubileumklucht

Toneelvereniging De Budelse Comedie brengt de jubileumvoorstelling What’s up, James? dit weekend drie keer op de planken in gemeenschapscentrum De Borgh, Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 in Budel. De klucht in vier bedrijven is geschreven door Julia Engelen. De regie is in handen van Piet Fransen. De voorstellingen zijn te zien op zaterdag 20 en zondag 21 november. De avonduitvoeringen starten om 20.00 uur. Op zondag is er vanaf 14.00 uur een matineevoorstelling. Kaarten kosten 11 euro en zijn te koop aan de balie van De Borgh of via theaterdeborgh.nl.