Budelse confectieman Rob Kwaspen gaat het helemaal anders doen in werkkleding

Rob Kwaspen maakt zijn rentree in de textielindustrie vanuit Budel. Waar anders. Hij is geworteld in het dorp. Ook Bucofa - voluit Budelse Confectie Fabriek -, het vroegere textielbedrijf van zijn opa en vader, is er mee verbonden.

Als twaalfjarige in textiel

Als twaalfjarige was de nu 53-jarige Kwaspen al actief in de textiel. Voor Bucofa bezorgde hij thuiswerk voor de thuisnaaisters in Budel en omgeving. Zo hielp hij later ook zijn vader. ,,We woonden naast de zaak. Als ‘s avonds de bel ging, loste ik samen met mijn broer de vrachtwagen. Met mijn vader ging ik mee naar het buitenland om bedrijven te bezoeken.”

Zelf trad hij in dienst bij Van Puijenbroek Textiel, het bedrijf dat in 1992 Bucofa had overgenomen. Hij schopte het tot directeur van het concern dat nu als Havep te boek staat. In 2018 nam hij afscheid na een 25-jarig dienstverband.

Eigen confectiebedrijf

In een jaar waarin hij als gevolg van een concurrentiebeding niet in de textielindustrie werkzaam mocht zijn rijpte het idee voor een eigen confectiebedrijf in werkkleding. Dutch Legends gaat het anders doen, heel anders.

Kwaspen wil de markt voor werkkleding openbreken. Hij heeft een samenwerkingsconcept opgezet met confectieateliers, ontwerpers en patroonmakers. Zij zijn de 'legendes’ achter de producten. Voor de verkoop van de werkkleding is onlangs een webshop gelanceerd.

Daarmee zijn twee schakels uit de bedrijfskolom geëlimineerd: de groothandel en het confectiemerkbedrijf. ,,Zo kunnen we de medewerkers van de confectieateliers een eerlijk loon bieden.”

Quote Het is de bedoeling dat onze partners de productie­be­drij­ven leren te ontwerpen en patronen te maken.” Rob Kwaspen, Dutch Legends

Hij wil de ateliers helpen zichzelf te ontwikkelen. ,,Het is de bedoeling dat onze partners de productiebedrijven leren te ontwerpen en patronen te maken.” Kwaspen legt daarvoor contacten met opdrachtgevers en leveranciers en begeleidt de ateliers in hun ontwikkelingsproces.

De Budelnaar reisde in de afgelopen anderhalf jaar naar de landen waar hij de ateliers kent uit zijn periode bij Havep. Hij trad ook als adviseur op voor de Helmondse wasserij Lavans die zijn bedrijfskleding sinds vorig jaar laat fabriceren door een atelier in Noord-Macedonië.

De eerste opdracht voor werkkleding van Dutch Legends is inmiddels uitgevoerd door een confectieatelier in Macedonië. ,,Dat gaat dit jaar een kopie van onze webshop in gebruik nemen, zodat ze zelf hun kleding kunnen verkopen."

In Tunesië is een tweede productiepartner gecontracteerd. Met ateliers in Laos en Armenië is Kwaspen over samenwerking in gesprek.

Quote Iedereen in de textielwe­reld praat over duurzame materialen en productie. Wij brengen de verdien­sten waar ze thuishoren en beperken logistieke bewegingen. We zorgen voor een echt duurzame bedrijfsko­lom.” Rob Kwaspen, Dutch Legends

Maar hoe gaat hij zelf zijn geld verdienen? ,,Door mijn webplatform voor zzp-ers en kleinere bedrijven door te ontwikkelen. Er zijn heel veel kleinere bedrijven die werkkleding nodig hebben.” Voor opdrachten in kleine oplages zal alleen kleding voorzien van een bedrijfslogo rendabel zijn. ,,Vanaf twintig tot dertig stuks zullen we kleine afwijkingen van de standaardkleding kunnen leveren.”

Kwaspen is zijn bedrijf met steun van een investeerder begonnen. In de loop van het jaar zal hij medewerkers aannemen. Hij wil van Dutch Legends een ‘succesvolle onderneming’ maken. Maar niet in de oude, klassieke zin. In Budel zal geen megabedrijf komen. Wel eentje die op een andere manier naam maakt, als het aan Kwaspen ligt. ,,Iedereen in de textielwereld praat over duurzame materialen en productie. Wij brengen de verdiensten waar ze thuishoren en beperken logistieke bewegingen. We zorgen voor een echt duurzame bedrijfskolom.”