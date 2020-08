Budelse filmmakers Ronny en Relinde Buteneers: ‘De Teuten waren 400 jaar geleden een soort Bol.com’

Maandenlang van huis

Net als destijds de boeren gooiden ook Ronny en Relinde het roer compleet om. Na ruim twintig jaar stopten ze twee jaar geleden met bakkerij ’t Bolleke in het centrum van Hamont. Sindsdien richten ze zich met hun filmbedrijf Cutfilms volledig op het maken van documentaires over de geschiedenis van de streek. Ronny: ,,Het maken van films zit in het bloed. Het was een ver doorgedreven hobby.”

400 jaar geleden

In de film wordt een teutenfamilie door de eeuwen heen gevolgd. Relinde: ,,Het is ’n cinemawaardige film geworden waarin we de kijker op een begrijpelijke manier, zonder brei aan jaartallen, meenemen in vierhonderd jaar teutengeschiedenis.” Ronny: ,,Ik hoop dat iedereen door het verhaal wordt gegrepen. Zelf kan ik het waarschijnlijk pas loslaten als het project erop zit.”

Brabantsedag

Met behulp van re-enactment en vrijwilligers werden de kosten van de productie beheersbaar gehouden. Ook deskundigen en nakomelingen van Teuten komen aan het woord. Er is op veel locaties in de regio gefilmd, onder meer bij Kasteel Geldrop en Het Keizershof in Kaulille, een 400 jaar oude teutenboerderij. Voor de kleding werd geput uit de collectie van de Brabantsedag in Heeze. Relinde: ,,We hebben veel geluk gehad. De massaopnames met de acteurs zaten er net op toen in maart het coronavirus uitbrak. Voor de beelden die we daarna hebben opgenomen was het virus juist een voordeel, want het was vaak heel rustig op straat.”