Budelse gitaardocent laat nieuwe kant zien in boek

Op de cover van Budel Bologna Blues prijken een gitaarhals en enkele torens. De gitaarhals laat zich makkelijk verklaren, want de Budelse gitaardocent is geen onbekende in de regionale muziekwereld. De torens zijn wat moeilijker te duiden. ,,Daar heb ik nu eenmaal iets bijzonders mee”, zegt Vonken, die snel doorschakelt naar de bekendste torens van Bologna: de Torre degli Asinelli en de Torre della Garisenda. Zijn eerste roman, Budel Bologna Blues, speelt zich af tegen de achtergrond van de late jaren 80. Het hoofdpersonage, Jaap is een getalenteerd zanger en gitarist. Hij verbrandt al zijn schepen achter zich en begint aan een roadtrip door Europa. Daarna stapelen de verkeerde beslissingen zich op.

Bandjescultuur

De reislust van zijn hoofdpersonage is Vonken niet vreemd. ,,Maar het is geen autobiografische roman”, benadrukt hij. ,,Gelukkig maar, want mijn hoofdpersonage is niet erg sympathiek. Wel maakte ik veel van wat in het boek staat van dichtbij mee. Zo was er in die jaren een zeer levendige bandjescultuur. Eind jaren 80 reisde ik ook veel door Europa. Dat was in een periode dat veel landen dichter naar elkaar toe begonnen te groeiden. In deze coronatijd zie je juist een tegenovergestelde beweging.”

Een van de weinige mensen die het boek tot nu hebben gelezen noemde Vonken ‘de Budelse Jan Cremer’. ,,Daar ben ik toch wel een beetje van geschrokken. Wel laat ik een kant van mezelf zien die wat minder braaf is dan veel mensen misschien verwachten. Maar het boek speelt zich af in een andere tijd dan nu. Ik heb ook het idee dat jongeren tegenwoordig veel preutser en conservatiever zijn dan hun leeftijdsgenoten in de jaren 80.”

Muziek speelt een belangrijke rol in het boek. Op Spotify heeft Vonken een begeleidende playlist samengesteld waar een groot deel van de in het verhaal voorkomende muziek te beluisteren is. ,,Het zijn nummers die passen bij het boek. Het zijn niet allemaal persoonlijke favorieten.”

Budel Bologna Blues kost 20 euro. Info: gitaarlesbudel.nl