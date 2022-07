Budelse harmonie maakt spektakel van verlaat eeuwfeest; ‘Musical Memories’ smaakt naar meer

Kosten noch moeite werden gespaard om er een onvergetelijke avond van te maken. Niet alleen voor het publiek, ook voor de muzikanten van de harmonie, de solisten, dansers, koor Experience en het Combo.

Het park bij kasteeltje Cranendonck in Soerendonk werd omgetoverd tot een sfeervol, mooi verlicht openluchttheater, met een tribune voor ruim zevenhonderd mensen. Die was tot de laatste stoel bezet.

Alle bekende musicals kwamen voorbij

Voor de musicalliefhebbers was het een feest van herkenning: er kwamen nummers voorbij uit musicals als Soldaat van Oranje, the Sound of Music, The Wizard of Oz en Mary Poppins. Ook een Abba-medley deed het goed bij het publiek.

Vrijwel alle nummers werden ingeleid door een filmfragment op een groot scherm. EMM maakt volop gebruik van de mogelijkheden die een optreden in het park biedt: zo reden er militairen in een jeep en op een motor rond om de nummers uit Soldaat van Oranje extra cachet te geven. Een Pontiac uit 1953 werd ingezet bij het nummer Don’t cry for me Argentina (Evita) en een oldtimer Ford paste weer prima bij de sfeer van Grease.

Aandacht voor (aan-)kleding en details

Ook over de kleding van de diverse solisten was goed nagedacht: Mary Poppins (Silke van Niel) was ook echt de Mary Poppins uit de film en musical, de solisten en dansers bij de Grease-nummers konden zo weggelopen zijn uit de film en ook bij Flashdance waren naast zangeres Steffi Ras de dansers en de lichtshow die er een prachtige show van maakten.

,,Wat heb ik genoten, de klasse druipt er vanaf”, zegt Soerendonker Wim Ras. ,,Ik ben nog nooit bij een optreden van EMM geweest, maar voortaan ga ik altijd kijken. Ik heb vooral genoten van Grease. Dat vond ik geweldig.” Ook Ries Govers uit Budel genoot met volle teugen: ,,We hebben een mooie avond gehad, met een mooi gevarieerd programma. The Phantom of the Opera, met een solo van William Wulmsen, vond ik het mooiste nummer. Dat heb ik zelf ooit gezongen.”

Publiek goed zien zitten

Zangeres Silke van Niel heeft zelf ook genoten: ,,Buiten optreden is anders dan in een zaal, maar heel leuk om te doen. Je kon het publiek goed zien zitten en dat geeft weer extra energie. Ik ben ook heel blij dat ik een mooie afwisseling in nummers mocht zingen: bij Grease zat ik in de rol van Olivia Newton-John, bij Sister Act in de rol van Whoopi Goldberg en ik speelde Mary Poppins.”

Volledig scherm Harmonie EMM vierde het eeuwfeest een jaar later dan gepland. © DCI Media