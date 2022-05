Budelse vestiging Verderest verhuist naar Boerenbondgebouw

BUDEL - Als het gaat om het verhuizen van oude meubels en andere gebruikte spullen naar de eigen kringloopwinkels in Valkenswaard en Budel, dan zijn de medewerkers van Verderest heel wat gewend. Maar begin juni staat er een echte monsterklus op het programma, dan verhuist de vestiging in Budel van de ene naar de andere kant van het dorp.

Aan de Nieuwendijk 6 in Budel, waar tot voor kort de Boerenbond was gevestigd, zijn de voorbereidingen al enige tijd in volle gang.

Er moet nog veel geklust en ingericht worden voordat de winkel op 11 juni de deuren kan openen. ,,Soms krijgen we al wat nieuwsgierige bezoekers over de vloer”, vertelt Marina Liebregts, directeur van Stichting Verderest.

Zoektocht na paar jaar ten einde

De speurtocht naar een nieuw pand werd een paar jaar geleden onder meer ingezet vanwege de onzekere toekomst op de Nieuwstraat 95. Daar wil een projectontwikkelaar een supermarkt realiseren. Daarnaast is het huidige onderkomen niet altijd even praktisch.

Liebregts: ,,Het aantal parkeerplaatsen is beperkt en in zomer is het binnen bloedheet. De nieuwe locatie is toegankelijker en er is veel meer parkeergelegenheid.” Met een oppervlakte van 1850 vierkante meter blijft het winkelgedeelte ongeveer net zo groot. Wel is het magazijn met 350 vierkante meter een stuk kleiner. Dit wordt ondervangen door de vestiging in Valkenswaard, die in 2021 de deuren opende.

Quote Het verbaast me nog altijd hoe groot de hoeveel­heid ongeopende verpakkin­gen is die tussen ingezamel­de spullen aantreffen Marina Liebregts, Verderest

Verderest startte haar activiteiten 12 jaar geleden in Budel. Het concept is gestoeld op twee pijlers: het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een ‘normale’ baan en het hergebruik van afgedankte goederen die worden verkocht in de kringloopwinkel.

Liebregts: ,,We willen zoveel mogelijk herbruikbaar afval van de verbrandingsoven te redden.” Vorig jaar werd er bij de winkel Budel ruim 300 ton aan spullen ingezameld. ,,Het verbaast me nog altijd hoe groot de hoeveelheid ongeopende verpakkingen is die wij daartussen aantreffen”, zegt Liebregts.

Er worden ook nieuwe pruducten gemaakt

In de kringloopwinkels en werkplaatsen wordt werkgelegenheid geboden aan onder meer statushouders, mensen met een beperking en taakstraffers uit de A2-gemeenten. In de werkplaatsen worden niet alleen oude spullen schoongemaakt en hersteld, maar ook nieuwe producten gemaakt.

Liebregts: ,,Van bankstellen worden BBQ-schorten gemaakt en gebruikte dekbedden vermaken we tot kussens. Tegenwoordig genereren we ook grondstoffen. Vaak noem ik een cd als voorbeeld. Die omvat drie recyclestromen. De cd’s zijn gemaakt van polycarbonaat, de hoesjes van polystyreen. En ook het papier kan opnieuw worden gebruikt.”

Quote We hebben ook een sociale functie. Veel bezoekers komen in de eerste plaats om een praatje maken Marina Liebregts

In de nieuwe Budelse kringloopwinkel krijgt de koffiecorner een prominente plek. Liebregts: ,,We hebben namelijk ook een sociale functie. Veel bezoekers komen in de eerste plaats om een praatje maken.”

Volgens Liebregts zit er nog volop rek in concept. ,,In Valkenswaard willen we op termijn uitbreiden van 4000 naar 8000 vierkante meter. Dat maakt het mogelijk om uit te groeien tot een circulair ambachtscentrum. Ook een fysieke locatie in Heeze-Leende staat nog altijd op het wensenlijstje.”

Op de Nieuwstraat 95 is Verderest op 4 juni voor het laatst geopend. Op zaterdag 11 juni vanaf 10.00 uur kunnen klanten op de nieuwe locatie terecht. De winkel wordt dan feestelijk geopend.