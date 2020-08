Budelse wijkagent Jos Lowis ruimt zijn uniform na bijna een halve eeuw voorgoed op

De laatste dertig jaar van zijn loopbaan is hij verbonden aan de politieafdeling in Cranendonck en Heeze-Leende, waar hij als wijkagent al jarenlang de dorpen ­Budel-Schoot en Budel-Dorplein onder zijn hoede heeft.

Het politie-uniform oefende vroeger een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op Lowis. Het is de voornaamste reden dat hij politieman wilde worden. In 1973 verruilde Lowis Valkenswaard voor Amsterdam, waar hij de politieschool doorliep. ,,Het was een zeer intensieve opleiding waarbij we in een jaar werden klaargestoomd voor het politiewerk”, kan hij zich nog herinneren.

Amsterdamse metro

In 1975 maakte hij als lid van de Mobiele Eenheid de Nieuwmarktrellen mee. Er vond een veldslag plaats tussen de ME en actievoerders, die de bouw van de Oostlijn van de Amsterdamse metro wilden tegenhouden. Hiervoor moesten veel huizen worden gesloopt.

Lowis: ,,Het zijn de meest hevige rellen die ooit in Amsterdam hebben plaatsgevonden. Het leek wel een oorlogsgebied.” Omdat in Amsterdam nauwelijks een betaalbare woning te vinden was, keerde Lowis terug naar het zuiden. Venray werd zijn nieuwe standplaats.

Willie

In 1990 ging hij aan de slag voor de Rijkspolitie in Budel. Lowis werd in Leende gestationeerd. Later werd hij wijkagent in Budel, waar het lokale dialect in het begin voor wat verwarring zorgde. ,,Bij een aanrijding had een vrouw het steeds over ‘willie’. Dat vond ik vreemd, want ik had helemaal geen Willie gezien. Later bleek dat willie in het Budelse dialect ‘wij’ is. Gelukkig heb ik de Bulanders in de loop der jaren wel een beetje leren kennen.”

Hij heeft altijd graag in de dorpen gewerkt. ,,In de stad loopt iedereen langs elkaar af. Hier is het ons kent ons. Als wijkagent is het daarom belangrijk dat je het vertrouwen van de mensen wint. Wel moeten zij zich op hun beurt realiseren dat we niet altijd een oplossing paraat hebben.” Lowis vindt het jammer dat veel collega’s niet meer in hun werkgebied wonen. ,,Daardoor is de sociale binding minder groot geworden.”

De Budelnaar was recentelijk vanwege gezondheidsredenen een flinke poos uit de roulatie. ,,Vanaf het moment dat ik weer mocht werken, draai ik mijn diensten in burgerkleding. Voor veel mensen is dat vreemd, omdat ze mijn uniform gewend zijn. Als ik mijn gewone kleren draag, dan herkennen ze me in eerste instantie vaak niet eens.” Lowis zwaait officieel op 24 oktober officieel af.