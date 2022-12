Buren vrezen loods met pioenrozen naast hun huizen: ‘Onaanvaardbaar’

Bekende Budelnaren laten zich omtoveren tot dragqueen: ‘De illusie zo echt mogelijk maken’

BUDEL - Het is een van de best bewaarde geheimen van Budel: welke vijf prominente dorpsbewoners laten zich omtoveren tot dragqueen? Het resultaat is op 30 december te zien bij de show Wie is de Drag? in De Borgh.

5 december