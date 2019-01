Burgemeester bezorgd over criminele ontwikkelingen Heeze-Leende

HEEZE-LEENDE - Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende maakt zich zorgen over de criminele ontwikkelingen in z’n gemeente in relatie tot de beperkte politiecapaciteit. Hij zei dat tijdens de nieuwjaarstoespraak gisteravond (maandag 7 januari) in dorpshuis ‘t Perron in Heeze, waar verder Cintha Bax uit Leende als ‘Verbinder van het Jaar’ werd onderscheiden.

Verhoeven noemde geen concrete criminele gebeurtenissen. Hij ging vooral in op de veranderde rol van Nederlandse burgemeesters van ‘eerbiedwaardige gezagsdragers’ naar ‘crimefighters’.

“Een burgemeester komt steeds vaker in de vuurlinie te staan als het gaat om overlast, hennepteelt en drugslabs. Omdat er dan terecht actie wordt verwacht in de vorm van het sluiten van woningen en panden, waar criminele activiteiten hebben plaatsgevonden.”

“Ik maak me geen zorgen over mezelf, maar wel wat er in crimineel opzicht ook in onze gemeente gebeurt. Zet daar de beperkte politiecapaciteit tegenover en we kunnen allemaal onze conclusies trekken”, aldus Paul Verhoeven.

Ook over de ‘verruwing in de samenleving’ ten opzichte van overheidspersoneel, bestuurders en hulpverleners maakt Verhoeven zich ongerust. Hij zegt op dit vlak niets te dulden.

“We hanteren een zero-tolerancebeleid en accepteren zulk gedrag niet. Ik ben ervan overtuigd dat we hierin door het overgrote deel van de samenleving ondersteund worden”, meende de burgemeester.

Ambities

Verder stak hij de loftrompet over de gemeenteraad van Heeze-Leende. Hij vindt dat de raad veel ambities heeft, heldere kaders stelt en ruimte geeft aan nieuw beleid.

“Ik heb mogen ervaren dat onze gemeenteraad bereid is om te investeren in elkaar, of je nu in de coalitie zit of oppositie voert. Dat men bereid is politieke grenzen te laten vervagen om in de eerste plaats het beste voor onze gemeente voorop te stellen. Ik ben trots op onze gemeenteraad.”

Aan het eind van z’n toespraak liet hij weten dat de gemeente verder groeit richting 16.000 inwoners. Het aantal nam met 49 toe tot 15.939. De groei kwam vooral doordat zich meer burgers in de gemeente vestigden dan er vertrokken.

Verbinder van het jaar

Vervolgens maakte Paul Verhoeven met een filmpje de twaalfde ‘Verbinder van het Jaar’ bekend. Voor 2019 is Cintha Bax uit Leende gekozen. Vooral vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid in het verleden, als onder meer gemeenteraadslid en wethouder, en heden. Tegenwoordig is ze actief bij onder andere Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende.