Burgemeester Heeze-Leende: bezorgd maar met een roze bril het nieuwe jaar in

HEEZE-LEENDE - Bezorgdheid over de benarde positie waarin de vele boeren in zijn gemeente zitten en over het steeds minder blauw op de dorpsstraten. Het waren niet louter positieve superlatieven die burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende gebruikte.

Toch leek het er even op dat de nieuwjaarsspeech editie 2020 van Verhoeven een goednieuwsshow zou worden. Nadat de vier wethouders ieder in een filmpje aan een (opnieuw) bomvolle 't Perron-zaal hadden mogen vertellen met welke mooie dingen zij bezig zijn, was het de beurt aan Verhoeven. En die blikte terug, turend door een roze bril.

Begroting met mooie cijfers

Dat er provinciesubsidie voor de bieb in Leende kwam, vertelde hij. En dat er opnieuw een begroting met mooie, zwarte cijfers was gepresenteerd. Hij haalde terug dat zijn gemeente de grens van 16.000 inwoners overschreed met de geboorte van de Leendse baby Robin Schaeken. En hij vertelde trots dat hij in juni voorzitter werd van de Burgemeesterskring Zuidoost-Brabant.

Natuurlijk wees hij ook op twee recente burgemeestersbenoemingen: die van Wilma van der Rijt in Brunssum en Jos van Bree in buurgemeente Geldrop-Mierlo. Opnieuw twee oud-wethouders van Heeze-Leende die het tot burgemeester schopten. Ook wees Verhoeven nog even op de eerste steenlegging van het veelbesproken centrumgebouw in Leende waarin het dorpshuis en de school komen en op de start van de nieuwbouwwijk de Bulders in Heeze.

‘Je zal maar agrariër zijn’

Maar uiteindelijk stond de burgemeester stil bij wat hem zorgen baarde. ,,Je zal maar agrariër zijn en net volop geïnvesteerd hebben in je bedrijf en nu voor drastische maatregelen staan", zei hij meelevend. En hij had het over de politie. Daarbij herhaalde hij een eerdere noodkreet: ,,Van de wijkpolitie blijft bijna niets meer over omdat alle korpsen politiecapaciteit moeten leveren aan de hoofdstad. En dat baart mij ernstige zorgen”.