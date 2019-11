Burgemeester Heeze-Leende bezorgd over politie-tekort

De burgemeester deed zijn uitspraak maandagavond in de vergadering van de gemeenteraad over de begroting. De PvdA had daarin gevraagd om meer inzet van politie om meer verkeersboetes uit te delen.

Moord op advocaat

Maar dat is momenteel geen realistische wens, zo bleek uit de woorden van Verhoeven. Hij legde uit dat politie-agenten uit kleinere eenheden worden ‘weggesluisd’naar Amsterdam. Dat heeft allemaal te maken met de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum op 18 september. De minister beloofde daar toen meer politie-inzet. ,,Een mooie belofte”, aldus Verhoeven, ,,maar ik had liever gehad dat hij dan ook extra geld had vrijgemaakt. Want nu hebben we nauwelijks nog politie hier”.

Minimaal

Verhoeven zei ook dat de politie-aanwezigheid in Heeze-Leende sowieso al minimaal was. ,,Er waren in onze gemeente wijkagenten actief die deels gebruik maakten van een seniorenregeling maar toch aan ons werden doorberekend als volwaardig wijkagent”.

Brandbrief