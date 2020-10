Burgemeester Heeze-Leende heeft corona

OM krijgt straf tegen kopschop­per AZC Budel niet omhoog ondanks ‘ongenadig geweld’

6 oktober DEN BOSCH - Ook in hoger beroep haalt het Openbaar Ministerie bakzeil in een zaak tegen een Libische asielzoeker die in Budel een lotgenoot te lijf ging. Het OM eiste vier jaar cel, maar het hof liet het rechtbankvonnis van twintig maanden overeind.