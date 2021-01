Burgemeester Heeze-Leende verrast door drukte bij planten boom voor eeuwling

Ondanks enkele dreigemen­ten, blijven deuren van horeca en retail gesloten

15 januari Een restaurant vol gasten in Eindhoven en een kapper in Bergen op Zoom die weer opent: enkele ondernemers geven de brui aan coronaregels. Toch spreken horeca- en winkeliersverenigingen van ‘eenmansacties' en blijft de binnenstad op slot. ,,Het besef dat de besmettingscijfers eerst omlaag moeten, is er bij iedereen.”