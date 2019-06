Burgemeester Roland van Kessel wordt Cranendoncker

Van Kessel heeft een huis gekocht aan de Oranje Nassaulaan in Maarheeze. ,,Bij onze zoektocht was vooral het type huis leidend. Als het in een andere kern had gestaan, waren we wellicht daar gaan wonen. We willen hier echt ons thuis gaan maken", zegt Van Kessel. Dat 'thuis maken' doet hij dan samen met zijn vrouw Nancy en de tienerzonen Willem en Mathijs. ,,Bijkomend voordeel van het wonen in Maarheeze is het station. De oudste zoon gaat zijn laatste Havo-jaar in en wil daarna in Eindhoven gaan studeren. Van thuis uit is hij zo bij het station", zegt Van Kessel.