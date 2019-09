Burgemeester wil geen autocross meer in Heeze-Leende

Organisa­tie Autocross Leende verslagen na opzettelij­ke aanrijding: ‘Dit had nog veel erger kunnen aflopen’

15:11 LEENDE - De organisatie van de Autocross Leende reageert verslagen op het incident zondag in Leende waarbij een 21-jarige deelnemer uit Reuver in is gereden op het publiek en zeven mensen verwondde. De organisatie denkt eraan om volledig te stoppen met autocrossen en beseft dat het erger had kunnen aflopen.