Burgemeesters zijn helemaal klaar met Peter Gillis, campingmiljonair dreigt vergunningen te verliezen

Peter Gillis moet pas aangekoch­te camping in Valkenburg alweer sluiten

VALKENBURG/ASTEN - Eigenaar Peter Gillis van de Oostappen Groep – bekend van het SBS-programma Massa is Kassa – moet zijn stadscamping Den Driesch in Valkenburg twee weken na de opening alweer sluiten. Dat gebeurt op last van de gemeente omdat Gillis geen exploitatievergunning heeft.

9 maart