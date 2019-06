Burger is nu probleemeigenaar in plaats van initiatiefnemer in Cranendonck

De burger als probleemeigenaar in plaats van regisseur van zijn eigen leefomgeving. Het is een denkfout die in korte tijd over het Cranendonckse gemeentehuis lijkt te zijn neergedaald. Want of het nu gaat over de forse overschrijdingen binnen de zorg, de hoge bouwkosten van gemeenschapshuis De Borgh of de onmogelijke bezuinigingsmaatregel bij de bieb in Maarheeze: overal wordt de burger om hulp gevraagd als de bestuurder er niet meer uitkomt.