Buurt is onveilige situatie bij Sprankenis in Leende meer dan zat; volgens gemeente is verhuizing ‘dichterbij dan ooit’

LEENDE - Het duurt allemaal veel te lang. De overlast van geparkeerde auto’s en vrachtwagens langs de Valkenswaardseweg in Leende is dan wel minder geworden, maar de onveilige verkeerssituatie is pas opgelost als auto- en takelbedrijf Sprankenis is verhuisd.

Dat stellen Dorpsraad Leende en buurtvereniging De Pomperschans. Het bedrijf past simpelweg niet meer op de huidige plek. De situatie is wat verkeersveiligheid betreft pas weer optimaal als het bedrijf weg is, vinden beide organisaties.

De Valkenswaardseweg is een drukke verkeersader en verbindt het centrum van Leende met de snelweg en met Valkenswaard. Er wordt vaak te hard gereden. Het auto- en takelbedrijf Sprankenis zit dan ook nog net in een bocht.

De gemeente en Sprankenis zijn al langer in gesprek over een verhuizing van het bedrijf naar bedrijventerrein De Biesven, naast de ambulancepost in Leende. Op het terrein aan de Valkenswaardseweg zou Sprankenis dan na sloop van de huidige bedrijfspanden in aanmerking komen voor drie bouwtitels. Om de verplaatsing naar De Biesven mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Zink en minerale olie in de bodem

De verhuizing laat al veel te lang op zich wachten, vindt de buurt. Bovendien willen omwonenden dat de bodemverontreiniging snel wordt aangepakt. De gemeente Heeze-Leende liet vorige week weten dat de vervuiling van zink en minerale olie niet urgent is en pas gesaneerd hoeft te worden als het terrein wordt herontwikkeld.

Deskundigen van de gemeente zeggen dat de volksgezondheid door de verontreiniging niet in het geding is, maar ondertussen sijpelen schadelijke stoffen verder het grondwater in en is niet alleen het terrein van Sprankenis vervuild; ook richting de buren en de straat zijn schadelijke stoffen aangetroffen.

Vorige maand werd bij werkzaamheden aan de waterleiding onder de Valkenswaardseweg ter hoogte van het bedrijf nog vervuilde grond verwijderd.

Onlangs stuurde de gemeente een bericht naar de media dat de verhuizing dichterbij is dan ooit. ‘Uiteraard moet de procedure doorlopen worden en zal de nieuwbouw er niet morgen staan, maar de intentie is en blijft om de bouw van het nieuwe bedrijf in 2021 te starten’, laat de gemeente weten.

Ook eigenaar Gerjo Sprankenis is in het gemeentelijke bericht optimistisch: ,,Ik zie als geen ander in dat er voor mijn bedrijf geen toekomst ligt op de Valkenswaardseweg. Door goed samenwerken ligt er na ruim vijftien jaar eindelijk een plan waar ik met mijn bedrijf mee vooruit kan.”

Kosten sanering; de vervuiler betaalt

Dat het bedrijf daar weg moet, daar is iedereen het over eens. Maar buurtbewoners die het proces al jaren kritisch volgen zijn sceptisch en moeten nog zien dat de bedrijfsverplaatsing doorgaat. Verhuisplannen van Sprankenis belandden in het verleden vaker in de prullenbak.

Volledig scherm Sprankenis aan de Valkenswaardseweg in Leende. © Gemeente Heeze-Leende

De kosten van de sanering van de vervuilde grond zou nog wel eens een struikelblok kunnen worden. Een woordvoerder van de gemeente is duidelijk: de vervuiler betaalt. Maar geldt dat ook voor de verontreiniging buiten het bedrijfsperceel? Het totale kostenplaatje van de verhuizing is voor de gemeente - lees de inwoners - in de afgelopen vijftien jaar sowieso al flink opgelopen.

Tot de verhuizing van Sprankenis een feit is, blijft de verkeerssituatie zorgwekkend en die zorgen blijven nog wel even. Pas nadat het vergunningentraject is doorlopen en het bestemmingsplan is aangepast, kan er naast de ambulancepost gebouwd worden. En pas als het nieuwe pand klaar is, gaat Sprankenis verhuizen. En dan is het al snel eind 2022.