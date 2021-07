Buurtpreventieteam Maarheeze actief in de wijk

,,Het team is opgericht om de veiligheid en leefbaarheid op peil te houden. We lopen één of twee keer per week een ronde. We hebben Maarheeze in vijf wijken verdeeld en dan hebben we ook nog twee fietswijken in het buitengebied”, vertelt De Kleijn-Gerritse.

Iedere wijk wordt regelmatig door leden van het team bezocht. ,,De ene keer lopen we ’s avonds, een andere keer ’s middags”, zegt Rutjes. Het station, waar regelmatig overlast ervaren wordt, valt buiten hun territorium: daar wordt de omgeving in de gaten gehouden door stewards.

Wandeling

Tijdens de wandeling vertelt Patrick Wolter dat de taak van het team vooral is om ongewenste zaken te signaleren en politie en gemeente te informeren. Hij werkt als beveiligingsmonteur, maar heeft ook een loopbaan als beroepsmilitair bij de luchtmobiele brigade gehad. Bang om bijvoorbeeld een winkeldief bij de kladden te pakken is hij daarom absoluut niet. ,,Maar dat is niet de bedoeling. We hebben goede instructies gekregen van de buurtbrigadier. Die was duidelijk: niet zelf ingrijpen, maar maak foto’s of een filmpje en waarschuw meteen de politie”, aldus Wolter.

Tijdens de tien rondes door het dorp is dat nog niet nodig geweest. Zelf heeft de politie enkele weken geleden wel het team ingeschakeld: ,,Winkeldieven hadden bij het Kruidvat flink wat gestolen. De politie had de daders al te pakken , maar niet de buit teruggevonden. Of wij eens wilden rondkijken. Helaas hebben we niks gevonden”, zegt Wolter.

Voordeur

Terwijl hij dat vertelt, zien we in de Anjerstraat een voordeur wagenwijd open staan. Er is niemand te zien. Als De Kleijn aanbelt, komt de bewoner naar buiten en vertelt dat hij dat heeft gedaan om wat verkoeling in huis te krijgen. ,,Toch is dat een situatie, die het een inbreker makkelijk kan maken”, vindt De Kleijn.

Even verderop staan een aantal fietsen in een voortuin. Allemaal netjes op slot. Was dat niet het geval geweest, dan zou een teamlid even aangebeld hebben. In de Puttenstraat ziet Wolter een stanleymes op een pakket stenen liggen. ,,Ik weet toevallig wie hier aan het klussen is”, zegt hij en deponeert het mes in de brievenbus.

Speeltuintje

In de Boekweitstraat staat het team even stil bij een speeltuintje. Het onkruid komt tot kniehoogte, het ligt er troosteloos bij. De Kleijn maakt een fotootje: ,,Ik stuur dit door naar onze teamleider en die kan dit bij de gemeente melden. Dit ziet er echt niet uit.”

In de Meidoornstraat steekt een bewoonster een duim op naar het team: ,,Heel goed”, roept ze. Het team van negen mensen, kan nog wat uitbreiding gebruiken. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar t.lemmen@cranendonck.nl.