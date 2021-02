Buurtpreventieteam Maarheeze: geen knokploeg

Ton Lemmen heeft ervaring opgedaan in Weert. Daar was hij de laatste zeventien jaar werkzaam als kabinetschef van de burgemeester. In die rol was hij betrokken bij alles op het gebied van veiligheid en het azc in Weert. Ook heeft hij daar in de wijken buurtpreventieteams opgezet.

Inwoners als ‘burgerwacht’

De gemeente Cranendonck heeft behoefte aan een professionele hoofdcoördinator. Naar aanleiding van een aantal incidenten met bewoners van het azc was er sprake van dat een aantal inwoners als ‘burgerwacht’ zou willen functioneren. In de volksmond kreeg dat al snel het imago van knokploeg.

De gemeente ziet de vraag vanuit de bevolking en wil op een professionele wijze het veiligheidsgevoel in de kernen terugkrijgen. Om die professionaliteit te waarborgen is Ton Lemmen aangetrokken. Lemmen gaat op korte termijn geschikte mensen werven en coachen: ,,Ik doe met geïnteresseerden vooraf een intake. Verder gaan de politie en ik de teams trainen”, aldus Lemmen tijdens een vergadering van Dorpsraad Maarheeze.

Quote Het is belangrijk dat iedereen zijn rol kent en op de juiste manier mensen benadert Ton Lemmen

,,Het is belangrijk dat iedereen zijn rol kent en op de juiste manier mensen benadert”, stelt hij. De rol is vooral een signalerende. Als er actie nodig is, wordt de politie gebeld. Wel kan een team dan de situatie in het oog blijven houden. Lemmen benadrukt dat de teams zich niet enkel richten op het azc en zijn bewoners. ,,We willen maatwerk leveren. We willen weten waar de behoefte van de inwoners ligt en daarop inspelen”, zegt Lemmen.

Herkenbaar aan hesjes

Voor Maarheeze geldt dat de aandacht zich richt op de looproutes van het azc Nassau Dietz naar de winkels in Maarheeze en naar het station. Daar gebeuren te vaak ongewenste zaken. Ook zullen de teams geregeld in de woonwijken surveilleren. Dit in het kader van het voorkomen van auto- en woninginbraken. Bewoners zouden gewaarschuwd kunnen worden als er waardevolle spullen zichtbaar in de auto liggen of als het duidelijk is dat een woning wel erg makkelijk toegankelijk is voor inbrekers. De teams zijn herkenbaar aan de hesjes.

Maarheezenaren die enkele keren per maand als vrijwilliger willen deelnemen aan een buurtpreventieteam kunnen een mailtje sturen naar t.lemmen@cranendonck.nl. Lemmen gaat nog een team opzetten, waarschijnlijk in Budel-Schoot. Als deze teams voldoende ingewerkt zijn, wil hij zijn aandacht richten op Budel.