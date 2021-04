Buurtpreventieteams vanaf mei de straat op in Budel en Maarheeze

Aanleiding voor het oprichten en inzetten van de buurtpreventieteams waren klachten over overlast van bewoners van het azc en ook over een toenemend aantal auto- en woninginbraken. Inwoners vroegen of er gesurveilleerd kon worden in de wijken waar die overlast ervaren werd.

Aanmelden kan nog

Om een zekere professionaliteit te waarborgen nam de gemeente het initiatief over en stelde Ton Lemmen aan om buurtpreventieteams op poten te zetten. Lemmen heeft daarmee al ervaring in Weert opgedaan. In Maarheeze en Budel wordt daar nu mee gestart. Inmiddels hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld: in Budel een tiental, in Maarheeze negen, maar aanmelden kan nog steeds via t.lemmen@cranendonck.nl.

Voordat ze in kleinere groepjes – herkenbaar – de straat op gaan, krijgen de vrijwilligers een gedegen instructie. De politie praat de mensen bij voor wat betreft de juridische aspecten en het contact met de politie, Ton Lemmen verzorgt een handleiding en gaat over de meldingen bij de gemeente en een coördinator van buurtpreventieteams uit Weert komt de vrijwilligers tips vanuit de praktijk geven.

Ook in de wijken aan de slag

Een van de teamleden krijgt de rol van coördinator. Die zorgt voor de planning en inroostering. In de beginperiode wordt er vooral in de vroege avond gesurveilleerd. Er wordt gestart in het centrum van Maarheeze en Budel. Doel is daarbij ook om gezien te worden door de inwoners en daardoor bekend te raken. Beide teams starten op dezelfde dag. Vervolgens gaan de teams ook in de wijken aan de slag.

In principe lopen de teams in de beginperiode een keer per week hun ronde. Afhankelijk van de uiteindelijke grootte van de groepen vrijwilligers kan er ook vaker gesurveilleerd worden. Als er behoefte blijkt te zijn om overdag als team zichtbaar te zijn, kan dat ook. Rond de zomer wordt er geëvalueerd en worden er keuzes gemaakt voor wat betreft de inzet in specifieke delen van Budel en Maarheeze. Ton Lemmen ondersteunt het proces tot en met de start en blijft daarna op afstand een vinger aan de pols houden en blijft als vraagbaak voor de coördinatoren dienen.