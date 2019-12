Café De Capucijner in Budel wint provinciale titel: ‘Niet verwacht dat het zo zou groeien’

BUDEL - Café De Capucijner in Budel heeft bij de Nederlandse Horeca Prijzen de provinciale titel ‘beste café-bar van het jaar’ in de wacht gesleept. Begin volgend jaar wordt duidelijk of de kroeg ook de landelijke verkiezing wint.

Na een online stemronde kreeg het bruine café van Tino en Wilma Linders zowel de meeste stemmen als de hoogste gemiddelde waardering. Daarmee sleepte de horecagelegenheid behalve de gemeentelijke ook de provinciale titel in de wacht.Tot 25 november kon er worden gestemd.

Tino: ,,Een paar keer is er een tussenstand bekendgemaakt. In de gemeente Cranendonck hebben we steeds bovenaan gestaan. Dat wij daar zouden winnen kwam dus niet helemaal als een verrassing. De provinciale titel daarentegen wel.” Met enige spanning kijkt hij uit naar 20 januari, als de verkiezing wordt afgesloten met het Award Festival in Studio’s Aalsmeer. Hier kunnen de gemeentelijke (sub)categoriewinnaars zich laten huldigen door Jan Versteegh, Kim Kötter en Miss Nederland Rahima Dirkse. In Aalsmeer worden ook de landelijke winnaars bekend gemaakt door de vakjury.

Tino: ,,Achter de bar hebben we al een plekje voor de award gereserveerd. Het is nu nog even afwachten wat voor ‘kleur’ het wordt. We eindigen in ieder geval als twaalfde landelijk. Dat is natuurlijk al een hele prestatie voor een café uit Budel.”

Jan en alleman

De Capucijner, een verwijzing naar de Franse Capucijnen die vroeger in Budel waren gevestigd, opende zes jaar geleden de deuren. Tino: ,,We zijn destijds een kroeg begonnen met onszelf als doelgroep. Ik had toen nooit verwacht dat het zou groeien tot wat het nu is.” Hij typeert de horecagelegenheid aan het Capucijnerplein als een café voor Jan en alleman. Zowel jong als oud, van carnavalsvierders en voetballers tot Polen en asielzoekers, komt er over de vloer. De kermis in Budel is ieder jaar een hoogtepunt voor het echtpaar. ,,Als horecaondernemer moet je daarnaast best wel wat investeren. Zo laten we regelmatig Nederlandse artiesten optreden. Onder anderen John de Bever, Sieneke en Danny Froger zijn hier al geweest. Verder hanteren we schappelijke prijzen.”

Wilma vult aan: ,,En achter ons staat een goed team, anders kun je zo’n verkiezing natuurlijk nooit winnen.”