Cantine Theater Budel-Dorplein met retro verlichting in startblokken voor nieuw seizoen

BUDEL-DORPLEIN - Het Cantine Theater in Budel-Dorplein ligt net als alle andere theaters stil vanwege de coronabeperkingen. Achter de schermen wordt vol gas gegeven om het theaterzaaltje nog fraaier te maken en zo startklaar te zijn als het publiek straks wel weer welkom is. Daarbij is veel oog voor nostalgie.

Het Cantine Theater in het monumentale hotel Sint Joseph wordt mooier en mooier. In 2013 werd de theaterzaal weer nieuw leven ingeblazen door de lokale harmonie. In 2016 werden er weer de eerste optredens gegeven. 2019 was zelfs een topjaar met maar liefst veertig evenementen.

Maar toen kwam corona en sloot ook het Cantine Theater de deuren. ,,We zijn al vanaf de eerste lockdown in maart vorig jaar dicht”, vertelt Onno Looijmans van de stichting Parels van Dorplein die de zaal in ere herstelt én exploiteert. Voor de vrijwillige klussers is de stille coronatijd een goed moment om de zaal verder te perfectioneren.

Er wordt nu volop gewerkt aan een professionele lichtinstallatie. De stichting heeft hiervoor onlangs vier stalen constructies aangeschaft (zogeheten trussen) waaraan theaterlampen worden gehangen. Looijmans: ,,We gaan van 5 naar 42 lampen. Ofwel van bijna niks naar een professionele lichtinstallatie.”

Geen moderne Led-verlichting maar ouderwetse gloeilampen

Daarbij is gezocht naar een belichting die past bij de zaal. Die werd dicht bij huis gevonden. De oude verlichting van gemeenschapshuis De Borgh in Budel verhuisde namelijk niet mee naar de nieuwe De Borgh. Het Cantine Theater wilde de afdankertjes maar wat graag overnemen.

Looijmans: ,,Hier past geen moderne ledverlichting. We wilden per se ouderwetse gloeilampen om de juiste sfeer te krijgen die past bij onze zaal. Zo tillen we het theater naar een volgend niveau. We willen de mensen hier een laagdrempelige en professionele theaterervaring bieden in een nostalgische sfeer.”

Behalve de verlichting zijn ook de elektrische voorzieningen gemoderniseerd en zijn de kelder en de zolder opgeruimd. Maar er wachten nog meer klussen: de bar kan een opknapbeurt gebruiken en het balkon en de zaal achter het balkon staan ook nog op het lijstje om aangepakt te worden.

Floris and the Flames is alvast vastgelegd om het na-corona tijdperk van het Cantine Theater te openen. De Belgische band stond eerder al op de programmering maar het optreden werd telkens verschoven vanwege de coronamaatregelen. Een nieuwe datum is wijselijk nog niet gepland.

Restauratie vleugel

De komende tijd wordt de antieke Ibach kamervleugel (uit 1911) van het theater gerestaureerd. Via een crowdfundingsactie werd 1.000 euro opgehaald. ,,Het streefbedrag was eigenlijk 7.000 euro. Dat hebben we helaas niet gehaald. Maar we hebben nu pianotechnicus Pim Spetter uit Waddinxveen bereid gevonden om ermee aan de slag te gaan”, laat secretaris Jeff Mennen van stichting De Parels van Dorplein weten.

De buitenkant van de piano wordt opnieuw gelakt. Van de binnenkant worden het mechaniek en de dempers gerestaureerd. Het stemblok en de snaren blijven behouden. Mennen: ,,Zo hebben we straks een mooi gerestaureerd en goed bespeelbaar instrument.”

Het instrument heeft een lange geschiedenis met De Cantine. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd de Ibach bespeeld bij de vertoning van ‘stomme films’ die er destijds te zien waren. Lucien Dor, één van de oprichters en directeur van de zinkfabriek was een frequent bespeler van de vleugel. De Ibach is naar verwachting over een half jaar klaar.

De Cantine in Budel-Dorplein Hotel Sint Joseph - ofwel De Cantine - aan de Hoofdstraat 80 in Budel-Dorplein is een Rijksmonument. Het pand werd eind 19de eeuw gebouwd door de gebroeders Dor van de zinkfabriek. Huidig eigenaar is vastgoedbedrijf Driestar uit Utrecht. E&A huurt het pand voor de huisvesting van arbeidsmigranten, met uitzondering van het theatergedeelte. Stichting De Parels van Dorplein mag gratis gebruik maken van de zaal. In eerste instantie deed de zaal dienst als ontspannings- en recreatieruimte. In de jaren 20 van de vorige eeuw werden er al films vertoond. In de jaren 50 werd het een theater waarin 350 zitplaatsen waren voorzien met daarnaast een beneden- en bovenfoyer. De zaal diende ook als bioscoop. Toneel-, theater- en muziekgezelschappen traden er op. Tot begin jaren tachtig, toen de familie Dor het gebouw verkocht. Volledig scherm De Cantine aan de Hoofdstraat in Budel-Dorplein. © DCI media