Caravan op vakantiepark Heezerenbosch volledig in de as gelegd

Ree doodgebe­ten door loslopende hond in Leende

11 februari LEENDE - Voor de tweede keer in twee weken tijd is er een ree doodgebeten in het Leenderbos in Leende. Boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer deed die ontdekking maandagmiddag. “Ik weet zeker dat een hond dit heeft gedaan.”