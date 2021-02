Carnavaleske ontbijtservice valt in de smaak in Budel-Dorplein

BUDEL-DORPLEIN - Carnavalsvierders in Budel-Dorplein konden zondagochtend aanschuiven voor een uitgebreid carnavals- of valentijnsontbijt. Daarvoor hoefden ze de oprit niet af.

Het moet de kleinste carnavalsoptocht ooit zijn geweest in Budel-Dorplein. Een handjevol leden van carnavalsstichting De Heiknuuters ging zondag, de dag waarop traditioneel de grote bonte parade door het dorp trekt, op pad met een bolderkar en een mobiele keuken om de inwoners ook in coronatijd een warm carnavalsgevoel te bezorgen.

Dat gebeurde onder meer met versgebakken eieren en spek, die ter plekke op de oprit werden bereid en geserveerd door de prinselijke familie. Dit gebeurde vanaf een versierde aanhangwagen, die voor de gelegenheid was uitgerust met een bakplaat, provisorisch keukenblad en een aggregaat.

Het ontbijtpakket bestond verder onder meer uit zoet- en vleeswaren, ontbijtkoek en koffie en thee. Ook de broodnodige vloeibare vitamientjes voor een lang carnavalsweekend en een rol serpentine ontbraken niet.

Tachtig ontbijtjes geserveerd

Van de ontbijtservice werd gretig gebruik gemaakt. Er werden in totaal een tachtigtal ontbijtjes geserveerd van op coronaveilige afstand. Dat gebeurde niet alleen bij de vaste Heiknuuter-aanhang, maar onder andere ook bij de kersverse Dorpleiners Tom en Nynke Admiraal.

,,Wij zijn net van Eindhoven naar Budel-Dorplein verhuisd. We zijn geen fanatieke carnavalsvierders, maar voor ons is dit een leuke manier om kennis te maken met het lokale verenigingsleven. En het helpt de carnavalsvereniging een beetje in deze vervelende tijd. Bovendien is zo’n ontbijtservice ook wel gemakkelijk op zondagochtend”, vertelt Tom Admiraal.

Het zondagse carnavalsontbijt, een traditie bij veel carnavalsverenigingen, was een primeur voor De Heiknuuters. ,,Op de drukke carnavalszondag trekt normaal gesproken de optocht door het dorp. Daarnaast bestieren we onze eigen feesttent. Door alle drukte die dit met zich meebrengt, hebben we geen tijd om een ontbijt te serveren”, vertelt secretaris Nico Smits.

Versierde huizen

Het carnavalsontbijt was een van de onderdelen van het alternatieve programma dat de stichting in elkaar had gestoken, nadat duidelijk werd dat carnaval dit jaar anders dan anders zou worden.

Zo gaf een flink aantal Dorpleiners gehoor aan de oproep om hun huis te versieren. Verder werd de jeugd aangemoedigd een eigen prinsenwagen-maquette in elkaar te knutselen en een kleurplaat voor het raam te hangen.

Smits is tevreden over het thuiscarnaval: ,,Wij hebben het maximale eruit gehaald van wat onder deze omstandigheden mogelijk was. Met een alternatief programma hebben we toch voor wat carnavalsbeleving in het dorp kunnen zorgen en de binding met de achterban kunnen behouden. Dat is in deze tijd heel belangrijk.”

Volledig scherm Een van de versierde huizen in Budel-Dorplein. © DCI Media