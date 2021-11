Carnavalsvereniging Buulder Buk maakt zich op voor lang (inhaal)feestweekend

Geen bezwaren

Het blijft spannend

Toch blijft het de komende dagen spannend voor de carnavalsvereniging. De nieuwe persconferentie op vrijdag kan opnieuw roet in het eten gooien voor de Budelse vereniging. Bax: ,,Als daar extra coronamaatregelen worden aangekondigd, dan zullen we het programma voor de zaterdag en zondag eventueel moeten cancelen. Dat zouden we heel vervelend vinden. Met name voor de zondag, want die dag is vooral bedoeld voor onze leden en vrijwilligers. Het zou heel fijn als zij erbij kunnen zijn, want door hun inzet kan de vereniging het 66-jarig bestaan vieren. Daarnaast kan het ook in financieel opzicht vervelende gevolgen hebben. We hebben namelijk flink geïnvesteerd in het jubileumweekend.”