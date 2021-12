Carry van Rooij lijsttrekker ELAN

Sanering verontrei­ni­ging Sprankenis? Garanties tot aan de perceels­grens

LEENDE - Zijn de tuinen van omwonenden van takelbedrijf Sprankenis aan de Valkenswaardseweg in Leende nu wel of niet vervuild? De gemeente Heeze-Leende is in elk geval niet van plan eventuele bodemonderzoeken te betalen. Tegelijkertijd kan de gemeente niet garanderen dat de grond niet is vervuild.

